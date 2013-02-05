Нужна верстка под ВП

$50
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок172 просмотра
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Здравствуйте!

Имею макеты двух страниц в psd (главная+внутряк) Нужно сверстать под ВП (сделать шаблон)

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11 лет назад
linege
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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