Настроить на сайте шрифт текста в style.css

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок154 просмотра
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Нужно сделать жирным название модуля (меню)

CSS
11 лет назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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