Покдлючить qiwi к битриксу

Требуеться : 1)Форма с которой будут добавляться фото. (фотки будут добавлять пользователи) 2)С фотографией так же должна быть информация. (Кто добавил, когда, Рейтинг, и другие поля) 3)Модерация фотографий(прежде чем опубликовать, должно пройти модерацию) 4)Возможность удаления/редактирования фотографии. СMS - ModX Подробности по ...
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