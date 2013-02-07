Требуеться : 1)Форма с которой будут добавляться фото. (фотки будут добавлять пользователи) 2)С фотографией так же должна быть информация. (Кто добавил, когда, Рейтинг, и другие поля) 3)Модерация фотографий(прежде чем опубликовать, должно пройти модерацию) 4)Возможность удаления/редактирования фотографии. СMS - ModX Подробности по ...
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Добрый день, нужно срочно доработать сайт на битрикс, в общем мне нужно сделать возможность добавления текста на страницу http://www.redapplerealty.ru/abroad/ чтобы этот текст не появлялся на страницах http://www.redapplerealty.ru/abroad/?paged=30, http://www.redapplerealty.ru/abroad/?city=1city%3D1&paged=50 и т.п. Таких страниц куда нужно прописать текст 3-4. Стоимость и сроки от Вас.
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