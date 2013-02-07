Доработать сайт на битрикс

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки177 просмотров
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Добрый день, нужно срочно доработать сайт на битрикс, в общем мне нужно сделать возможность добавления текста на страницу http://www.redapplerealty.ru/abroad/ чтобы этот текст не появлялся на страницах http://www.redapplerealty.ru/abroad/?paged=30, http://www.redapplerealty.ru/abroad/?city=1city%3D1&paged=50 и т.п. Таких страниц куда нужно прописать текст 3-4. Стоимость и сроки от Вас.

11 лет назад
gulnaz
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$70
2 дня
Спасибо за быструю, а главное качественную работу. Рекомендую!!!!
Приятный и ответственный заказчик, задача поставлена четко и понятно, оплата без задержек.
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