Доработка сайта на modx evo

Требуется человек, хорошо разбирающийся в modx evo (и неплохо в верстке) для доработки сайта.

Нужно примерно следующее:

1) подправить вывод меню

2) поправить отображение телефонов

3) самое важное - интегрировать каталог товаров/производителей в modx (сейчас работает отдельным скриптом с подключением к отдельной бд).

Сайт дам в личку, от вас хочу увидеть

1) примеры работ - обязательно с реализацией каталогов

2) примерные сроки

3) примерную цену

4) обязательно контакты - скайп, аська, телефон

Оплата или частями или после полного выполнения проекта по ТЗ