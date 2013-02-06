Требуеться : 1)Форма с которой будут добавляться фото. (фотки будут добавлять пользователи) 2)С фотографией так же должна быть информация. (Кто добавил, когда, Рейтинг, и другие поля) 3)Модерация фотографий(прежде чем опубликовать, должно пройти модерацию) 4)Возможность удаления/редактирования фотографии. СMS - ModX Подробности по ...
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Создать CMS на основе yii: Доска объявлений\каталог фирм
Необходимо сконструировать CMS на основе популярного фреймворка yii, с возможностью добавлять различные расширения , плагины, модули. С фильтром по городам и различными параметрами. Независимая система смены шаблонов.
Движок – ядро, на котором можно установить расширения каталог фирм\доска объявлений независимо друг от друга.
Подробная архитектура будет выработана в системе трак-баг или аналогичные.
Вы должны соответствовать следующим требованиям:
Хорошо знать yii
опыт создания полноценных CMS
Вы делали каталоги (если делали на yii будет жирным +)
Не интересны готовые cms\переделанные.
Если у вас нет примеров cms, не подходите.
На основе трак-баг системы будет выработано ТЗ
Исполнение будет поэтапным, все дополнительные пожелания будут оплачиваться отдельно.
Все пожелания будут максимально четко описываться. включая баги и тд.
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