Создать CMS на основе yii: Доска объявлений\каталог фирм

Необходимо сконструировать CMS на основе популярного фреймворка yii, с возможностью добавлять различные расширения , плагины, модули. С фильтром по городам и различными параметрами. Независимая система смены шаблонов.

Движок – ядро, на котором можно установить расширения каталог фирм\доска объявлений независимо друг от друга.

Подробная архитектура будет выработана в системе трак-баг или аналогичные.

Вы должны соответствовать следующим требованиям:

Хорошо знать yii

опыт создания полноценных CMS

Вы делали каталоги (если делали на yii будет жирным +)

Не интересны готовые cms\переделанные.

Если у вас нет примеров cms, не подходите.

На основе трак-баг системы будет выработано ТЗ

Исполнение будет поэтапным, все дополнительные пожелания будут оплачиваться отдельно.

Все пожелания будут максимально четко описываться. включая баги и тд.