Сайт на Битриксе - компьютерная техника

Нужен разработчик сайта на Битриксе для компании, продавца компьютерной техники, с подразделениями в регионах, оптовой и розничной торговлей, корзиной, доставкой и т.п. То есть интернет магазин с интеграцией в инфраструктуру компании через 1С.

Нужна только веб-часть, 1С разработчик уже есть.

ТЗ в стадии подготовки, сейчас ищем разработчика, готового принципиально, чтобы далее обсуждать ТЗ совместно. Соответственно бюджет будет обсуждаться тоже.

Бюджет указан предварительный. Проект большой.

В заявках указывайте плз ссылки на портфолио - проекты на Битриксе.

Стоимость работ указывать не надо.