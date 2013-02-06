Сайт на Битриксе - компьютерная техника

$2500
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок153 просмотра
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Нужен разработчик сайта на Битриксе для компании, продавца компьютерной техники, с подразделениями в регионах, оптовой и розничной торговлей, корзиной, доставкой и т.п. То есть интернет магазин с интеграцией в инфраструктуру компании через 1С.

Нужна только веб-часть, 1С разработчик уже есть.

ТЗ в стадии подготовки, сейчас ищем разработчика, готового принципиально, чтобы далее обсуждать ТЗ совместно. Соответственно бюджет будет обсуждаться тоже.

Бюджет указан предварительный. Проект большой.

В заявках указывайте плз ссылки на портфолио - проекты на Битриксе.

Стоимость работ указывать не надо.

11 лет назад
den-tkach
Денис 
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад