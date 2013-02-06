Требуется программист на долгосрочное сотруд.

Добрый день, нужно срочно доработать сайт на битрикс, в общем мне нужно сделать возможность добавления текста на страницу http://www.redapplerealty.ru/abroad/ чтобы этот текст не появлялся на страницах http://www.redapplerealty.ru/abroad/?paged=30, http://www.redapplerealty.ru/abroad/?city=1city%3D1&paged=50 и т.п. Таких страниц куда нужно ...