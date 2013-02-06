Разработчик на 1С Битрикс

Нужен разработчик сайта на Битриксе для компании, продавца компьютерной техники, с подразделениями в регионах, оптовой и розничной торговлей, корзиной, доставкой и т.п. То есть интернет магазин с интеграцией в инфраструктуру компании через 1С. Нужна только ...
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В компанию по продаже серверного и сетевого оборудования требуется разработчик интернет-магазина на базе 1С Битрикс. Работа проектная, удаленная, с дальнейшими доработками и технической поддержкой созданного интернет-магазина.
Обязанности:
Разработка интернет-магазина на основе 1С-Битрикс согласно ТЗ.
Тестирование, подготовка, перенос существующей информации (из старой версии сайта) и запуск интернет-магазина.
Техническая поддержка интернет-магазина, разработка новых/изменение существующих модулей.
Требования:
Знание HTML, CSS, JS (JQuery, AJAX), PHP, MySQL, 1С Битрикс.
Опыт верстки шаблонов/дизайна.
Опыт программирования модулей (изменение существующих/разработка новых) под 1С Битрикс от 3х лет.
Опыт разработки крупных (с большим количеством товаров) интернет-магазинов на 1С Битрикс от 3х лет.
Опыт интеграции шаблонов для 1С Битрикс.
Опыт переноса данных в 1С Битрикс из сторонних источников (CMS).
Портфолио выполненных проектов.
Проживание в Москве или МО для возможности приехать в офис для обсуждения подробностей.
Условия:
Проектная работа, удаленная работа (Необходимо иногда бывать в офисе для согласования подробностей).
Оплата проекта – сдельная от 40 000 руб. и выше (по договоренности), после обсуждения ТЗ (будет выслано в случае заинтересованности).
Техническая поддержка/Доработка – сдельная, по договоренности.
Офис: м. Профсоюзная.
Тип занятости
Проектная/Временная работа, удаленная работа
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