Разработчик на 1С Битрикс

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В компанию по продаже серверного и сетевого оборудования требуется разработчик интернет-магазина на базе 1С Битрикс. Работа проектная, удаленная, с дальнейшими доработками и технической поддержкой созданного интернет-магазина.

Обязанности:

Разработка интернет-магазина на основе 1С-Битрикс согласно ТЗ.

Тестирование, подготовка, перенос существующей информации (из старой версии сайта) и запуск интернет-магазина.

Техническая поддержка интернет-магазина, разработка новых/изменение существующих модулей.

Требования:

Знание HTML, CSS, JS (JQuery, AJAX), PHP, MySQL, 1С Битрикс.

Опыт верстки шаблонов/дизайна.

Опыт программирования модулей (изменение существующих/разработка новых) под 1С Битрикс от 3х лет.

Опыт разработки крупных (с большим количеством товаров) интернет-магазинов на 1С Битрикс от 3х лет.

Опыт интеграции шаблонов для 1С Битрикс.

Опыт переноса данных в 1С Битрикс из сторонних источников (CMS).

Портфолио выполненных проектов.

Проживание в Москве или МО для возможности приехать в офис для обсуждения подробностей.

Условия:

Проектная работа, удаленная работа (Необходимо иногда бывать в офисе для согласования подробностей).

Оплата проекта – сдельная от 40 000 руб. и выше (по договоренности), после обсуждения ТЗ (будет выслано в случае заинтересованности).

Техническая поддержка/Доработка – сдельная, по договоренности.

Офис: м. Профсоюзная.

Тип занятости

Проектная/Временная работа, удаленная работа

11 лет назад
Karma-Group
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт на Битриксе - компьютерная техника

    $2500

    Нужен разработчик сайта на Битриксе для компании, продавца компьютерной техники, с подразделениями в регионах, оптовой и розничной торговлей, корзиной, доставкой и т.п. То есть интернет магазин с интеграцией в инфраструктуру компании через 1С. Нужна только ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка интернет-магазина на bitrix

    $100

    В только что созданный интернет магазин на базе системы управления сайтами "битрикс 12" выгружен каталог товаров из 1с управление торговлей 11, необходимо привести сайт к виду позволяющему клиенту совершать заказы. А в частности отображать ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть верстку на любой движок

    Нужно натянуть html верстку на любой движок, предпочтительно drupal. По скриншоту: Необходимо чтобы у страницы с клиникой были либо теги, либо свойства, по которым можно было в левом блоке меню отбирать по типу "услуг" и месторасположению ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать CMS на основе yii

    Создать CMS на основе yii: Доска объявлений\каталог фирм Необходимо сконструировать CMS на основе популярного фреймворка yii, с возможностью добавлять различные расширения , плагины, модули. С фильтром по городам и различными параметрами. Независимая система смены шаблонов. Движок ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать сайт на битрикс

    Добрый день, нужно срочно доработать сайт на битрикс, в общем мне нужно сделать возможность добавления текста на страницу http://www.redapplerealty.ru/abroad/ чтобы этот текст не появлялся на страницах http://www.redapplerealty.ru/abroad/?paged=30, http://www.redapplerealty.ru/abroad/?city=1city%3D1&amp;paged=50 и т.п. Таких страниц куда нужно ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта на modx evo

    Требуется человек, хорошо разбирающийся в modx evo (и неплохо в верстке) для доработки сайта. Нужно примерно следующее: 1) подправить вывод меню 2) поправить отображение телефонов 3) самое важное - интегрировать каталог товаров/производителей в modx (сейчас работает отдельным скриптом с ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Modx Revo: помощь в администрировании

    - закрытие некоторых частей страницы (блоков) от индексации (ноиндекс нофолоу) - xml карта сайта - грамотный robots.txt - убрать дубли страниц, то есть, что бы одна и та же страница не была доступна по разным адресам. - подчистить шаблон ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад