Доработать несколько сайтов на WP

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок189 просмотров
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Добрый день.

Ищу человека, глубоко разбирающегося в WordPress для доработки нескольких сайтов.

Подробности в личке.

11 лет назад
Ivanopulus
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Serget
Сергей 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$90
4 дня
Все прекрасно сделано, продолжаю работать с исполнителем.
Замечательный заказчик. Своевременная оплата, четкая формулировка задач. Постоянно на связи. Всем рекомендую.
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