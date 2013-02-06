Устранить проблему с дублями в K2 (Джумла)

Нужно устранить проблему с многочисленными дублями в K2 на Джумле (например, одну и ту же страничку Яндекс видитпрактически во всех категориях, а не только в "родной").

На сайте установлен sh404SEF, но сайт перестает работать после его включения. Нужно добиться его корректной работы и настроить.

Думаю, что для профессионалов, хорошо знающих Джумлу, это совсем не сложно. Пишите свои предложения по цене.