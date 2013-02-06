Устранить проблему с дублями в K2 (Джумла)

Добрый день. Ищу человека, глубоко разбирающегося в WordPress для доработки нескольких сайтов. Подробности в личке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно устранить проблему с многочисленными дублями в K2 на Джумле (например, одну и ту же страничку Яндекс видитпрактически во всех категориях, а не только в "родной").
На сайте установлен sh404SEF, но сайт перестает работать после его включения. Нужно добиться его корректной работы и настроить.
Думаю, что для профессионалов, хорошо знающих Джумлу, это совсем не сложно. Пишите свои предложения по цене.
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