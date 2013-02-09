Работа с сайтом на MODX

$50
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки163 просмотра
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Сайт на MODX

требуется решить проблемы с версткой, настроить внутреннее меню на 4-х страничках

требуется решить проблему с отображаемостью фотогалереи в 2-х страничках

на 3 странички внести правки , картинки и текст подправить

MODX
11 лет назад
RVS08
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Vad_A
Вадим 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Все сделал отлично, всегда на связи и делает больше чем просишь, всем рекомендую, продолжаем работать
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