Настроить перелинковку на сайте Wordpress

Макет несложный: http://plasmon.rghost.ru/43596779/image.png псд предоставлю. кто сможет быстро?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание для тех, кто разбирается в коде wordpress
На сайте стоит купленный шаблон.
Нужно закрыть от индексации все внутренние ссылки так, чтобы вес распределялся со статей на главную.
Закрыть ссылку с меню на главной странице, ведущую на себя.
Закрыть от индексации кнопки социальных сетей.
Сделал бы сам, да разбираться времени нет.
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