Настроить перелинковку на сайте Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание для тех, кто разбирается в коде wordpress

На сайте стоит купленный шаблон.

Нужно закрыть от индексации все внутренние ссылки так, чтобы вес распределялся со статей на главную.

Закрыть ссылку с меню на главной странице, ведущую на себя.

Закрыть от индексации кнопки социальных сетей.

Сделал бы сам, да разбираться времени нет.

WordPress
11 лет назад
MBarkanov
Михаил 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Редактирование/добавление функций в CMS

    $1500

    Требуется специалист для редактирования/добавления функций на сайте с движком Boonex Dolphin. 1) Редактирование функций активных модулей 2)Добавление новых страниц с определенным контентом на сайт 3)Незначеительные изменения в дизайне Требования: выполнение работы в поставленные сроки(по договоренности), опыт в работе с ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать два сайта на 1С-Битрикс

    $50

    Нужен человек разбирающийся в 1С-Битрикс. Необходимы легкие доработки двух сайтов под SEO Поправить основную версию сайта. Внести коды GA, Яндекс.Метрики Прописать теги. Разместить тексты. Прописать ссылки. Настроить 301 редирект и другие SEO правки, по обоим проектам. Нужен человек который хорошо знает CMS 1С-Битрикс

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранить проблему с дублями в K2 (Джумла)

    Нужно устранить проблему с многочисленными дублями в K2 на Джумле (например, одну и ту же страничку Яндекс видитпрактически во всех категориях, а не только в "родной"). На сайте установлен sh404SEF, но сайт перестает работать после ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется программист на долгосрочное сотруд.

    Нужен опытный программист на долгосрочное сотрудничество для выполнение проектов. Требования: - идеальное знание PHP, MySQL. - опыт установки и отладки CMS: MODX, Joomla. - приветствуется знание ABO CMS, Bitrix, WebAsyst - хороший опыт программирования для выполнения необходимых дописок. - онлайн ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дописать, сверстать и запустить сайт знакомств

    $1000

    Доброго дня. Нужна квалифицированная помощь команды специалистов в запуске сайта знакомств, типа Мамбы. На данный момент есть самописная CMS в завершающей стадии (основные функции работают). Есть готовый дизайн сайта в PSD (около 20 страниц). Нужно закончить этот сильно ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработчик на 1С Битрикс

    В компанию по продаже серверного и сетевого оборудования требуется разработчик интернет-магазина на базе 1С Битрикс. Работа проектная, удаленная, с дальнейшими доработками и технической поддержкой созданного интернет-магазина. Обязанности: Разработка интернет-магазина на основе 1С-Битрикс согласно ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на Битриксе - компьютерная техника

    $2500

    Нужен разработчик сайта на Битриксе для компании, продавца компьютерной техники, с подразделениями в регионах, оптовой и розничной торговлей, корзиной, доставкой и т.п. То есть интернет магазин с интеграцией в инфраструктуру компании через 1С. Нужна только ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка интернет-магазина на bitrix

    $100

    В только что созданный интернет магазин на базе системы управления сайтами "битрикс 12" выгружен каталог товаров из 1с управление торговлей 11, необходимо привести сайт к виду позволяющему клиенту совершать заказы. А в частности отображать ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад