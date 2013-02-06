Настроить перелинковку на сайте Wordpress

Задание для тех, кто разбирается в коде wordpress

На сайте стоит купленный шаблон.

Нужно закрыть от индексации все внутренние ссылки так, чтобы вес распределялся со статей на главную.

Закрыть ссылку с меню на главной странице, ведущую на себя.

Закрыть от индексации кнопки социальных сетей.

Сделал бы сам, да разбираться времени нет.