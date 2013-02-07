Поправить шаблон для WP

Необходимо поправить шаблон для WordPress здесь - http://1.testdrive.z8.ru/

Нужно:

1. Убрать один сайдбар, левый.

2. Расширить за счет этого поле для материалов.

3. Правый сайдбар - увеличить ширину до 220px. (Лучше конечно сначала посмотреть, возможно будет другая ширина)

4. Прислать мне все файлы темы которые были изменены, или их список.

5. В самих файлах написать комментарии в местах изменений, что было изменено/заменено.

Срок: один день. Любая задержка - расторжение договора, беру другого человека.

Срок оплаты: только после выполнения работы.