Поправить шаблон для WP

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка137 просмотров
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Необходимо поправить шаблон для WordPress здесь - http://1.testdrive.z8.ru/

Нужно:

1. Убрать один сайдбар, левый.

2. Расширить за счет этого поле для материалов.

3. Правый сайдбар - увеличить ширину до 220px. (Лучше конечно сначала посмотреть, возможно будет другая ширина)

4. Прислать мне все файлы темы которые были изменены, или их список.

5. В самих файлах написать комментарии в местах изменений, что было изменено/заменено.

Срок: один день. Любая задержка - расторжение договора, беру другого человека.

Срок оплаты: только после выполнения работы.

11 лет назад
Kiberloki
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
koder
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое Игорю за работу! Сделал все очень быстро и качественно. Все пожелания по проекту выполнил четко, прислал необходимые файлы с пояснениями, так что даже ребенок может разобраться :) В целом, учитывая срочность работы, а сделать нужно было действительно быстро, я не жалею что выбрал именно Игоря. Редко встречаются на столько исполнительные и ответственные люди. Обязательно буду обращаться еще и рекомендую всем! Спасибо Игорь!
Сотрудничеством доволен. Быстрая оплата. Рекомендую
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