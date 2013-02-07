Разработчик modx (Evo, Revo)

$1000
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка159 просмотров
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Добрый день.

Требуется программист по сборке сайтов на modx evolution, Revolution.

Постоянные заказы на сборку сайтов обеспечим.

Оплата почасовая или по проектам.

Мои контакты:

Рассказов Дмитрий

ICQ: 345338394

skype: beskuda

email: [email protected]

MODX
11 лет назад
dsryazan
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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