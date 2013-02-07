Доработать сайт

Сайт для доработки - http://www.technofitness.com.ua/

CMS - Wordpress

Задачи:

1. Имеются созданные страницы в базе. Нужно привязать их к нужному разделу.

2. Разместить на главную форму, чтобы клиент мог оставить свой личный номер телефона, по которому с ним можно будет связаться или почту (подписка).

3. Заменить видео на главной странице на прорисованные картинки.

4. Отладить корректный переход всех ссылок в соответствующие карточки товара.

5. Доработки фильтра сайта. Добавить фильтрацию по типу, по производителю, выпадающее меню с ценами.

6. Добавить видеоролики в карточку товара.

Кто заинтересован. указывайте, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Подробности обсудим при личной переписке.