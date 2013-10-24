Настройка Drupal

$50
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок128 просмотров
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1. Установить и настроить новую гостевую (или дополнить старую) с возможностью одобрения отзывов администратором.

2. Установить и настроить текстовой визуальный редактор с полным набором инструментов, таких как добавления видео, аудио и т.д.

Drupal
11 лет назад
behr80
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад
$100
2 дня
Всем доволен
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