Доработка компонента недвижимости на Joomla

В «наследство» достался сайт (Joomla 2.5) с уже установленным компонентом недвижимости (Intellectual Property). В данном компоненте не работает расширенный поиск: переключение объектов, обновление карты.

Чтобы наглядно понять о чем речь даю ссылку на демо-сайт: http://iproperty.thethinkery.net/property-search48... Заинтересовавших прошу понажимать на кнопку «Next», подвигать ползунки и обратить внимание на карту, т.к. на моем сайте это все не работает.

От вас: указать мне стоимость данной работы, чтобы работало «как часы» и желательные сроки.

Спасибо