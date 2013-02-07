Доработка компонента недвижимости на Joomla

$50
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок104 просмотра
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В «наследство» достался сайт (Joomla 2.5) с уже установленным компонентом недвижимости (Intellectual Property). В данном компоненте не работает расширенный поиск: переключение объектов, обновление карты.

Чтобы наглядно понять о чем речь даю ссылку на демо-сайт: http://iproperty.thethinkery.net/property-search48... Заинтересовавших прошу понажимать на кнопку «Next», подвигать ползунки и обратить внимание на карту, т.к. на моем сайте это все не работает.

От вас: указать мне стоимость данной работы, чтобы работало «как часы» и желательные сроки.

Спасибо

Joomla
11 лет назад
sobolryslan
Руслан 
49 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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