Доработка сайта на CMS WebAsyst

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки125 просмотров
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Нужно сделать несколько доработок на сайте с CMS WebAsyst, а именно:

- открытие/закрытие подраздела меню (2й уровень) без перезагрузки;

- построчное отображение списка товаров

- др.мелкие правки

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11 лет назад
wdwdwd
44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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