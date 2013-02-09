Помощь с NetCat

Проект http://specktr.ru

система управления - Netcat

Для категорий:

http://specktr.ru/shop/producer/9/

http://specktr.ru/shop/producer/1/

http://specktr.ru/shop/style/8/

http://specktr.ru/shop/style/9/

http://specktr.ru/shop/fixation/1/

нет возможности через админку управлять тегами title, description и keywords

Необходимо получить рабочее решение как их залить на сайт (для некоторых аналогичных категорий как-то установлено).

Для всех остальных категорий такая возможность предусмотрена, например:

http://specktr.ru/shop/type/lustr/

specktr.ru/netcat --> сайт Спектр --> слева в списке выбрать "Вид"

и в раскрывшемся списке Люстры. Далее в появившемся меню выбрать "Настройки" и внизу

страницы "Дополнительные поля". По клику раскрываются формы для управления

необходимыми тегами.