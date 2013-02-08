Интеграция готовой верстки с Drupal

Необходимо установить Друпал и произвести интеграцию дизайна (сверстано 10 макетов) + все необходимые настройки до готовности сайта. В общих чертах: задействован каталог (без онлайн торговли), статичные страницы, опросы, форум + английская версия для всего. Техзадание - кандидатам.

Сроки сжатые - 8 рабочих дней до тестовой сдачи + 5 рабочих дней на правки и доработки.

Цена - 10 000 рублей. Работа будет разбита на 4-5 этапов, оплата поэтапно.