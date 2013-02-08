Сделать корпоративный сайт

Требуется натянуть шаблон http://vasterad.com/themes/nevia/index.html на Wordpress Макет предоставляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я занимаюсь оптимизацией сайтов, сейчас сделал реедизайн сайта, нужно сверстать страницы и перенести на движок.
Страниц 16- 25 .
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