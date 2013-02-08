Сделать корпоративный сайт

$250
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я занимаюсь оптимизацией сайтов, сейчас сделал реедизайн сайта, нужно сверстать страницы и перенести на движок.

Страниц 16- 25 .

11 лет назад
super_zvg
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
d_deutsch
Игорь 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
11 лет назад
$250
5 дней
  • Похожие заказы

  • Установить калькулятор на Drupal

    На странице http://www.masterheating.ru/montazh-otopleniya.html есть калькулятор подсчета отопления. Я хочу устновить такой калькулятор в каждой категории и подкатегории следующих разделов http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html-0 http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html http://www.masterheating.ru/theory.html http://www.masterheating.ru/galereya-nashih-rabot.html http://www.masterheating.ru/galereya-nashikh-rabot.html Прикрутить банер "кнопку калькулятора" над маленьким банером с права (который тоже надо будет прикрутить) в место блока "Новости" ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доделать сайт на Drupal

    Доделать сайт на Drupal Нужно доделать сайт на Drupal. делали на 7 вроде Подробное ТЗ (архив со всеми материалами) прилагается. Расписал все очень подробно по каждому пункту, поэтому длинное получилось. Очень много из ТЗ уже сделано предыдущим исполнителем. Посмотреть ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощь по настройке Bitrix

    Проект http://moda-cvetov.ru система управления - Bitrix 1. Необходимо чтобы автоматически генерился файл sitemap.xml Установить соответствующий модуль, если не установлено. 2. Необходимо разработать 404 страницу. Страница должна отдавать соответсвующий http-header - 404 Not found Страницу кастомизировать не нужно. Указать где она хранится ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощь с NetCat

    Проект http://specktr.ru система управления - Netcat Для категорий: http://specktr.ru/shop/producer/9/ http://specktr.ru/shop/producer/1/ http://specktr.ru/shop/style/8/ http://specktr.ru/shop/style/9/ http://specktr.ru/shop/fixation/1/ нет возможности через админку управлять тегами title, description и keywords Необходимо получить рабочее решение как их залить на сайт (для некоторых аналогичных категорий как-то установлено). Для всех остальных категорий такая возможность предусмотрена, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интеграция готовой верстки с Drupal

    $330

    Необходимо установить Друпал и произвести интеграцию дизайна (сверстано 10 макетов) + все необходимые настройки до готовности сайта. В общих чертах: задействован каталог (без онлайн торговли), статичные страницы, опросы, форум + английская версия для всего. Техзадание ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист битрикс

    Ищем в комманду опытного удаленного разработчика на 1с битрикс с попроектной оплатой(оплата за создание модулей/доработку модулей/оплата за интегрирование верстки в битрикс) и т.д.. Умение верстать под битрикс(переносить HTML верстку на битрикс). Желательно готовность приступить практически прямо сейчас ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад