Сайт на symfony

На странице http://www.masterheating.ru/montazh-otopleniya.html есть калькулятор подсчета отопления. Я хочу устновить такой калькулятор в каждой категории и подкатегории следующих разделов http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html-0 http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html http://www.masterheating.ru/theory.html http://www.masterheating.ru/galereya-nashih-rabot.html http://www.masterheating.ru/galereya-nashikh-rabot.html Прикрутить банер "кнопку калькулятора" над маленьким банером с права (который тоже надо будет прикрутить) в место блока "Новости" ...