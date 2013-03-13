Отзывы заказчиков
$300
6 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
0 баллов
12 лет назад
MODX
Срок протянул, результата никакого не предоставил
$50
10 баллов
12 лет назад
MySQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
12 лет назад
MODX
Тарас отлично справился с задание, оперативно вносил дополнительные изменения. Все сделано быстро и грамотно. Обязательно обращусь еще! Спасибо!
Ответный отзыв
Виталий отличный заказчик. Приятный человек. Четкое ТЗ. Оплата моментальная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Веб-программирование
5 отзывов(-1)
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва(-1)
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга