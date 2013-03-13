fxp

Тарас fxp

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Densverdlov
Свердлов 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
6 баллов
12 лет назад
Необходима разработка парсера товаров для VamShop
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nwaker
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Работа с таблицей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
akj82
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
0 баллов
12 лет назад
Поставить сайт на modx
MODX
Срок протянул, результата никакого не предоставил
f3243
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Парсер большого XML-файла в MySql
MySQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
strominov_vitaly
Виталий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Доработать сайт на CMS ModX
MODX
Тарас отлично справился с задание, оперативно вносил дополнительные изменения. Все сделано быстро и грамотно. Обязательно обращусь еще! Спасибо!
Виталий отличный заказчик. Приятный человек. Четкое ТЗ. Оплата моментальная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
5 отзывов(-1)
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва(-1)
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Показать все услуги