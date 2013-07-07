Необходима разработка парсера товаров для VamShop

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать 2 парсера:

1. Парсер товаров в один магазин сделанный на VamShop с нескольких интернет магазинов (работают на разных платформах отличных от VamShop)

2. Парсер товаров с одного сайта на VamShop в другой, тоже на VamShop.

Для парсера №1 копируются такие параметры как цена, скидка если есть, атрибуты (для товаров таких как обувь это будут размеры в наличии) и проверяется есть ли товар в наличии.

Для парсера №2 копируется такая информация как цена, скидка, атрибуты, параметры, фото, дополнительные поля товаров, артикул, штрих код, кол. товара на складе, производитель.

Работа серьезная, поэтому просьба писать тем кто уже разрабатывал парсеры и желательно работал с Vamshop. Указывайте вашу цену и сроки а также если у вас опыт работы в этом направлении!

Детальное тз и подводные камни описаны в прикрепленном файле, обязательно ознакомьтесь.