Необходима разработка парсера товаров для VamShop

Веб-программированиеЗавершен3 заявки150 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать 2 парсера:

1. Парсер товаров в один магазин сделанный на VamShop с нескольких интернет магазинов (работают на разных платформах отличных от VamShop)

2. Парсер товаров с одного сайта на VamShop в другой, тоже на VamShop.

Для парсера №1 копируются такие параметры как цена, скидка если есть, атрибуты (для товаров таких как обувь это будут размеры в наличии) и проверяется есть ли товар в наличии.

Для парсера №2 копируется такая информация как цена, скидка, атрибуты, параметры, фото, дополнительные поля товаров, артикул, штрих код, кол. товара на складе, производитель.

Работа серьезная, поэтому просьба писать тем кто уже разрабатывал парсеры и желательно работал с Vamshop. Указывайте вашу цену и сроки а также если у вас опыт работы в этом направлении!

Детальное тз и подводные камни описаны в прикрепленном файле, обязательно ознакомьтесь.

11 лет назад
Densverdlov
Свердлов 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
fxp
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$300
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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