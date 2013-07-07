Необходима разработка парсера товаров для VamShop

Ищу людей, способных сделать движок для купонно-скидочного сайта... Необходимы знания php или java, mysql или mongodb, jquery, memcached или apc Предпочтение отдается людям с отзывами, уже создававшим купонные сайты. Возможна покупка готового движка. Собствеено говоря, жду сроки и ...
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать 2 парсера:
1. Парсер товаров в один магазин сделанный на VamShop с нескольких интернет магазинов (работают на разных платформах отличных от VamShop)
2. Парсер товаров с одного сайта на VamShop в другой, тоже на VamShop.
Для парсера №1 копируются такие параметры как цена, скидка если есть, атрибуты (для товаров таких как обувь это будут размеры в наличии) и проверяется есть ли товар в наличии.
Для парсера №2 копируется такая информация как цена, скидка, атрибуты, параметры, фото, дополнительные поля товаров, артикул, штрих код, кол. товара на складе, производитель.
Работа серьезная, поэтому просьба писать тем кто уже разрабатывал парсеры и желательно работал с Vamshop. Указывайте вашу цену и сроки а также если у вас опыт работы в этом направлении!
Детальное тз и подводные камни описаны в прикрепленном файле, обязательно ознакомьтесь.
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