Правки/поддержка php-скрипта

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется внести правки в php скрипт.

Внимание: Написан на ООП.

В кратце о том, что надо сделать:

1. Было: брались исходные данные из файлов. Сейчас есть MySQL база - надо брать данные из нее.

2. Добавить функцию - альтернативная отдача результата.

Более детальное ТЗ есть.

Также я знаком с кодом, и готов комментировать

по icq или skype по мере возникновения вопросов.

Для начала это все.

По времени - хотел бы получить сданную работу за день/два.

Я буду развивать скрипт - поэтому буду обращаться еще.

PHP
11 лет назад
centrua
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Плагин для wordpress

    $50

    Нужно сделать плагин, либо доработать старый http://df-shop.ru/journal/ вот сайт журнала бесплатного прикручен плагин Download Manager каждое скачивание журналов фиксируется в БД таблица ahm_files столбик download_count надо на главную страницу вывести сумму этих скачиваний из колонки сколько будет стоить хак/плагин/доработка, или ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен журнал действий модера/админа (любая cms)

    Здравствуйте! В целом нужно следующее: ведение электронных журналов учета операций по опубликованию раскрываемой информации на сайте в сети Интернет (далее – электронные журналы), выполненных с помощью технологических и программных средств обслуживания сайта в сети Интернет, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модернизировать меню - Вордпресс

    Движок сайта Wordpress. Требуется модернизировать меню. А именно, речь идет о визуальном меню. Один раз оно уже было модернизированно, так как стандартная версия жудко глючила. Теперь другая проблема: меню просто огромно 1200-1500 вместе со ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для специалиста по 1C-Битрикс

    $100

    Здравствуйте. Ищу специалиста, хорошо знающего CMS 1C-Битрикс. Необходимо написать 3 скрипта. Подробности расскажу в ICQ, оставляйте свои номерки. Работа для опытных программистов, уверенных в своих силах, т.к. действовать придется без доступа к сайту. Цену назовете сами после ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-программист Битрикс

    Ищется веб-студия для выполнения периодических проектов на подрядной основе. Основные задачи: - Программирование новых проектов на 1С-Битрикс (вкл- я верстку макетов) - Программирование доп. модулей на 1С-Битрикс - Периодические доработки проектов на 1С-Битрикс - Консультирование ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ошибка при добавлении скрипта счетчика

    Возникает ошибка при добавлении скрипта счетчика Google Analitycs или Yandex Metrika тут есть код скрипта и ошибка: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?p=11432077#post11432077 Необходимо разобраться в чем причина и добавить коды. Image CMS

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Проблемы с категориями - Вордпресс

    Есть сайт http://ceramicstroi.ru/ там очень большое меню, очень много категорий. Сейчас добавились новые подрубрики, но при редактировании записи (чтобы присвоить ей новыую рубрику/подрубрику) нужной подрубрики там просто нет. Нужно решить проблему.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад