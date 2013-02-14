Правки/поддержка php-скрипта

Требуется внести правки в php скрипт.

Внимание: Написан на ООП.

В кратце о том, что надо сделать:

1. Было: брались исходные данные из файлов. Сейчас есть MySQL база - надо брать данные из нее.

2. Добавить функцию - альтернативная отдача результата.

Более детальное ТЗ есть.

Также я знаком с кодом, и готов комментировать

по icq или skype по мере возникновения вопросов.

Для начала это все.

По времени - хотел бы получить сданную работу за день/два.

Я буду развивать скрипт - поэтому буду обращаться еще.