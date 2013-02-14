Проблемы с категориями - Вордпресс

Есть сайт http://ceramicstroi.ru/ там очень большое меню, очень много категорий. Сейчас добавились новые подрубрики, но при редактировании записи (чтобы присвоить ей новыую рубрику/подрубрику) нужной подрубрики там просто нет.

Нужно решить проблему.