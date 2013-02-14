Проблемы с категориями - Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Есть сайт http://ceramicstroi.ru/ там очень большое меню, очень много категорий. Сейчас добавились новые подрубрики, но при редактировании записи (чтобы присвоить ей новыую рубрику/подрубрику) нужной подрубрики там просто нет.

Нужно решить проблему.

11 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
55 отзывов(-2)
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