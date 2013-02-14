Проблемы с категориями - Вордпресс

Ищется веб-студия для выполнения периодических проектов на подрядной основе. Основные задачи: - Программирование новых проектов на 1С-Битрикс (вкл- я верстку макетов) - Программирование доп. модулей на 1С-Битрикс - Периодические доработки проектов на 1С-Битрикс - Консультирование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://ceramicstroi.ru/ там очень большое меню, очень много категорий. Сейчас добавились новые подрубрики, но при редактировании записи (чтобы присвоить ей новыую рубрику/подрубрику) нужной подрубрики там просто нет.
Нужно решить проблему.
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