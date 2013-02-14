JS-замыкание на яндекс.картах

задача на 2 минуты для спеца по яндекс картам.

пришлите мне рабочий пример с апи яндекс.карт,

в котором по клику на маркер происходит обработка данных маркера, не просто стандартный показ балуна или хинта.

есть страница - http://rodzem.3dmisto.com/content/map/

не могу обратиться к свойствам конкретного маркера.

достаточно даже alert с hint или baloonheader - но именно этого маркера

оплата по webmoney мгновенно.