JS-замыкание на яндекс.картах

$10
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задача на 2 минуты для спеца по яндекс картам.

пришлите мне рабочий пример с апи яндекс.карт,

в котором по клику на маркер происходит обработка данных маркера, не просто стандартный показ балуна или хинта.

есть страница - http://rodzem.3dmisto.com/content/map/

не могу обратиться к свойствам конкретного маркера.

достаточно даже alert с hint или baloonheader - но именно этого маркера

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11 лет назад
3dmisto
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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