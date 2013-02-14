Настройка сайта

webasyst

http://www.zdorov-spb.ru

Работа по технической поддержке и улучшению сайта.

ТЗ

1. Сделать, чтобы товар открывался в новом окне. Причем окно должно

открываться не на весь экран. И не во вкладке, а именно в окне.

2. Убрать тексты в подкатегорях «поиск по фирмам…» вниз. Под товар.

3. Сделать карусель плавно прокручивающейся, а не как сейчас — проход

плавно, а потом переход на новый круг резко.

4. когда открывается какталог по фирме производителю, подкаталог «по

категориям товара» должен сворачиваться.

5. В админке нет возможности управлять командой. Если возможно — исправить.

6. куплена лицензия на wa. Дать оценку возможности установки данного шаблона

Определите, плз, стоимость и сроки работы отдельно и «оптом».