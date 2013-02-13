День добрый, коллеги. Необходимо написать хак для Joomla 1.13. Его смысл будет заключаться в динамической подгрузке содержимого двух модулей на морду сайта аяксом. При осуществлении данного изврата будем юзать jquery. Схему разъясню, требования по вознагражддению прошу озвучивать в прожекте. Спасибо за внимание.