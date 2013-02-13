Доработка магазина на Webasyst

Ищу грамотного и опытного программиста для создания сайта. Верстка имеется. Предпочтение отдам исполнителям с положительными и многочисленными отзывами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1) Исправить ошибки в модуле "Поддержка" Webasyst
2) Дорабатываем верстку шаблона дизайна
3) Делаем модуль, чтобы посетитель сайта мог посмотреть последние добавленные товары.
4) На главной странице будет слайдер с прокручивающимися картинками – надо тоже добавить это в админку, чтобы можно было добавлять картинки.
5) Надо найти какую-нибудь интерактивную систему помощи пользователю сайта и установить ее (можно даже платную)
6) Надо настроить, чтобы платежи можно было делать на сайте через карту и через платежные системы.
7) Необходимо сделать раздел на сайте, где товар нельзя было бы купить по фикс. цене, но можно было бы сделать ставку (модуль аля аукцион)
Самое важное сроки и качество.
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