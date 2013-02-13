Доработка магазина на Webasyst

Необходимо:

1) Исправить ошибки в модуле "Поддержка" Webasyst

2) Дорабатываем верстку шаблона дизайна

3) Делаем модуль, чтобы посетитель сайта мог посмотреть последние добавленные товары.

4) На главной странице будет слайдер с прокручивающимися картинками – надо тоже добавить это в админку, чтобы можно было добавлять картинки.

5) Надо найти какую-нибудь интерактивную систему помощи пользователю сайта и установить ее (можно даже платную)

6) Надо настроить, чтобы платежи можно было делать на сайте через карту и через платежные системы.

7) Необходимо сделать раздел на сайте, где товар нельзя было бы купить по фикс. цене, но можно было бы сделать ставку (модуль аля аукцион)

Самое важное сроки и качество.