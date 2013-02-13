Доработка сайта на UMI CMS Бюджет: 15000 рублей Сроки: 1-2 дня Необходимо выполнить следующие работы: 1. Оптимизация скриптов (ускорить время загрузки сайта); 2. Доработать синхронизацию 1С в соответствии с техническим заданием; 3. Реализовать доработки по списку (выделено маркером в техническом задании). ...
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Необходимо выполнить комплексный анализ сайта на Битрикс. Пишите с опытом, оплата хорошая, задание лично.
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