Доработка скрипта

$60
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Мне нужно на сайте greatpercent.ru дописать(добавить) 4 платежных системы(Perfectmoney,Qiwi,Webmoney(ручной режим),LiqPay) все чтобы работало в автоматическом режиме приема и выплат кроме Webmoney.Желательно в ближайшие сроки.

Все заявки с ценами рассмотрю.

Цены указывайте сразу.Если цена не будет указана заявка рассматриваться не будет.

11 лет назад
p1tbull
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад