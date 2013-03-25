Доработка магазина (Opencart)

Полиграфическая компания с открытием нового направления в деятельности (дизайн и разработка сайтов под ключ) приглашает к постоянному сотрудничеству веб-программиста. Требования к соискателю опыт работы от 2 лет высшее образование Знания и навыки PHP5; MySQL; JavaScript, AJAX; HTML/CSS; От кандидатов прежде всего требуется быть ...