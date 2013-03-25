Доработка магазина (Opencart)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка189 просмотров
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Требуется внести корректировки по работе магазина на Open cart. изменить способ показа фотография товаров на сайте.

OpenCart
11 лет назад
trotzky777
Владимир 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
baBach
Михась 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Все отлично советую
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