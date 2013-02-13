Здравствуйте! Нужна легкая админ панель для сайта. Выполнить на PHP + HTML Просто выводить нужные пункты. ТЗ в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайта на UMI CMS
Бюджет: 15000 рублей
Сроки: 1-2 дня
Необходимо выполнить следующие работы:
1. Оптимизация скриптов (ускорить время загрузки сайта);
2. Доработать синхронизацию 1С в соответствии с техническим заданием;
3. Реализовать доработки по списку (выделено маркером в техническом задании).
Оплата строго по факту исполнения, работа на нашем сервере.
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