Сделать форму подписки на смартреспондер

Нужно сделать так, чтобы на сайте http://test.express.ru/ при выборе региона «Киев» , пользователя с главной страницы перекидывало на http://test.express.ru/ua/ . При выборе любого другого должно обратно перекидывать на http://test.express.ru/ . Страницу http://test.express.ru/ua/ нужно создать самому и ...