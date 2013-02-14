Задание для грамотного программиста

Здравствуйте. Мне нужно на сайте greatpercent.ru дописать(добавить) 4 платежных системы(Perfectmoney,Qiwi,Webmoney(ручной режим),LiqPay) все чтобы работало в автоматическом режиме приема и выплат кроме Webmoney.Желательно в ближайшие сроки. Все заявки с ценами рассмотрю. Цены указывайте сразу.Если цена не будет указана заявка ...