Задание для грамотного программиста

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу грамотного и опытного программиста для создания сайта. Верстка имеется. Предпочтение отдам исполнителям с положительными и многочисленными отзывами.

11 лет назад
xxxx2261
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад