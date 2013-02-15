Дополнительный шрифт для CKEditor

Необходимо подключить к редактору CKEditor 4.0 (Редактор полученный с сайта разработчика в приложении) дополнительный шрифт, который приведен в приложении kaushan-script-fontfacekit.rar. Обязательно использовать файл «stylesheet.css». После подключения шрифт должен отображаться в окне выбора шрифтов на машинах, на которых он не установлен.

В последствии, если будет интересно – задача будет усложняться (расширим количество шрифтов и сделаем их подключение по группам и т.д.)

Оплата по факту исполнения. Во избежание проблем – Вы показываете работу например по скайпу или по тимвьюверу – если работает я сразу оплачиваю.

После выполнения работы с меня хороший отзыв.