Доработка сайта на Вордпресс

Ищу грамотного и опытного программиста для создания сайта. Верстка имеется. Предпочтение отдам исполнителям с положительными и многочисленными отзывами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
15$
1. Убрать 4 ненужные ссылки из шаблона (его изготовителя) или закрыть их от индекса так чтобы шаблон не рассыпался. Закрыть от индекса подписчик, ливинтернет и вообще все ссылки, которые не имеют отношение к моему сайту, но оттягивают на себя его вес. Поправить съехавшее меню.
2. Расширить шаблон (он слишком узкий, на мой взгляд)
3. Сделать более удобную и визуально более совершенную ветку комментариев под статьями (прежде всего, дать комментариям больше пространства, по возможности расширить его, укрупнить шрифт). Хотя бы как у этого товарища: http://shard-copywriting.ru Главное, чтобы после модернизации не исчезли все написанные ранее комменты.
4. Посмотреть, почему индексируются только анонсы на главной.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо: 1) Исправить ошибки в модуле "Поддержка" Webasyst 2) Дорабатываем верстку шаблона дизайна 3) Делаем модуль, чтобы посетитель сайта мог посмотреть последние добавленные товары. 4) На главной странице будет слайдер с прокручивающимися картинками – надо ...Закрыт11 лет назад
Необходимо выполнить комплексный анализ сайта на Битрикс. Пишите с опытом, оплата хорошая, задание лично.Закрыт11 лет назад
- $500
Доработка сайта на UMI CMS Бюджет: 15000 рублей Сроки: 1-2 дня Необходимо выполнить следующие работы: 1. Оптимизация скриптов (ускорить время загрузки сайта); 2. Доработать синхронизацию 1С в соответствии с техническим заданием; 3. Реализовать доработки по списку (выделено маркером в техническом задании). ...Закрыт11 лет назад
- $50
Слетел watermark в блогах Нужно вернуть его к жизни сайт www_ilovealmaty_kzВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5000
Для постоянной работы над крупным американским ресурсом, связаннм со знаменитостями ищем двух программистов PHP. Более подробная информация о проекте будет дана только тем, кто пройдет первичный отбор. О работе: * добавление нового функционала * улучшение производительности сайта * правка и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется внести корректировки по работе магазина на Open cart. изменить способ показа фотография товаров на сайте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Здравствуйте. Мне нужно на сайте greatpercent.ru дописать(добавить) 4 платежных системы(Perfectmoney,Qiwi,Webmoney(ручной режим),LiqPay) все чтобы работало в автоматическом режиме приема и выплат кроме Webmoney.Желательно в ближайшие сроки. Все заявки с ценами рассмотрю. Цены указывайте сразу.Если цена не будет указана заявка ...Закрыт11 лет назад
Сделать форму подписки на смартреспондер. Образец в приложении. Готовая обложка 3D есть. Разместить на сайт. Цену назначайте сами.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется php-программист(Zend) для периодических доработок интернет-проекта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад