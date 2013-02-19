Доработка сайта на Вордпресс

$15
Веб-программированиеЗавершен4 заявки180 просмотров
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http://vegetarianskij.ru/

15$

1. Убрать 4 ненужные ссылки из шаблона (его изготовителя) или закрыть их от индекса так чтобы шаблон не рассыпался. Закрыть от индекса подписчик, ливинтернет и вообще все ссылки, которые не имеют отношение к моему сайту, но оттягивают на себя его вес. Поправить съехавшее меню.

2. Расширить шаблон (он слишком узкий, на мой взгляд)

3. Сделать более удобную и визуально более совершенную ветку комментариев под статьями (прежде всего, дать комментариям больше пространства, по возможности расширить его, укрупнить шрифт). Хотя бы как у этого товарища: http://shard-copywriting.ru Главное, чтобы после модернизации не исчезли все написанные ранее комменты.

4. Посмотреть, почему индексируются только анонсы на главной.

11 лет назад
Mirjena
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
serg-sk
Сергей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Ok
Хороший заказчик.