Доработка сайта на Вордпресс

http://vegetarianskij.ru/

15$

1. Убрать 4 ненужные ссылки из шаблона (его изготовителя) или закрыть их от индекса так чтобы шаблон не рассыпался. Закрыть от индекса подписчик, ливинтернет и вообще все ссылки, которые не имеют отношение к моему сайту, но оттягивают на себя его вес. Поправить съехавшее меню.

2. Расширить шаблон (он слишком узкий, на мой взгляд)

3. Сделать более удобную и визуально более совершенную ветку комментариев под статьями (прежде всего, дать комментариям больше пространства, по возможности расширить его, укрупнить шрифт). Хотя бы как у этого товарища: http://shard-copywriting.ru Главное, чтобы после модернизации не исчезли все написанные ранее комменты.

4. Посмотреть, почему индексируются только анонсы на главной.