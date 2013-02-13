Требуется программист 1С-Битрикс

Ищу грамотного и опытного программиста для создания сайта. Верстка имеется. Предпочтение отдам исполнителям с положительными и многочисленными отзывами.
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Ищу программиста 1С-Битрикс на условиях партнёрства для создания веб-студии в Краснодаре (вёрстка, написание дополнительных модулей, интеграция дизайна)
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