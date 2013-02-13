Сделать CRM систему

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Всем привет! Необходимо запрограммировать по уже сверстанному дизайну CRM систему.

Она похожа на мегаплан, но функционал будет намного проще, к примеру вывод базы клиентов,

добавление задачи, отчета, сотрудников и т.д. До понедельника нужно успеть сделать 50% функционала, просьба писать только тем, кто свободен и с опытом работы с одним из фреймворков CodeIgniter или Kohana. Оплата после выполнения работы. В ответах на проект оставляйте свой скайп. Спасибо за внимание, жду ваших предложений!

11 лет назад
andrey856
Андрей 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Xeper
36 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
30 отзывов(-1)
11 лет назад
$300
5 дней
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