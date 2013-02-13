Сделать CRM систему

Ищу грамотного и опытного программиста для создания сайта. Верстка имеется. Предпочтение отдам исполнителям с положительными и многочисленными отзывами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Необходимо запрограммировать по уже сверстанному дизайну CRM систему.
Она похожа на мегаплан, но функционал будет намного проще, к примеру вывод базы клиентов,
добавление задачи, отчета, сотрудников и т.д. До понедельника нужно успеть сделать 50% функционала, просьба писать только тем, кто свободен и с опытом работы с одним из фреймворков CodeIgniter или Kohana. Оплата после выполнения работы. В ответах на проект оставляйте свой скайп. Спасибо за внимание, жду ваших предложений!
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