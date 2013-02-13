Сделать CRM систему

Всем привет! Необходимо запрограммировать по уже сверстанному дизайну CRM систему.

Она похожа на мегаплан, но функционал будет намного проще, к примеру вывод базы клиентов,

добавление задачи, отчета, сотрудников и т.д. До понедельника нужно успеть сделать 50% функционала, просьба писать только тем, кто свободен и с опытом работы с одним из фреймворков CodeIgniter или Kohana. Оплата после выполнения работы. В ответах на проект оставляйте свой скайп. Спасибо за внимание, жду ваших предложений!