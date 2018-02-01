Настроить отправку почты с сервера.

Ищу грамотного и опытного программиста для создания сайта. Верстка имеется. Предпочтение отдам исполнителям с положительными и многочисленными отзывами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сервер с whm (c-panel) на котором висят несколько сайтов. С них отправляется почта php скриптами. Большой процент писем не доходит по разным причинам (почтовым серверам не нравится то одно, то второе). Нужен разбирающийся специалист, который поможет свести до минимума процент отказов.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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