Настроить отправку почты с сервера.

Имеется сервер с whm (c-panel) на котором висят несколько сайтов. С них отправляется почта php скриптами. Большой процент писем не доходит по разным причинам (почтовым серверам не нравится то одно, то второе). Нужен разбирающийся специалист, который поможет свести до минимума процент отказов.