Обновл. CSV каталога в магазине на Shopkeeper+MODx

Всем привет! Необходимо запрограммировать по уже сверстанному дизайну CRM систему. Она похожа на мегаплан, но функционал будет намного проще, к примеру вывод базы клиентов, добавление задачи, отчета, сотрудников и т.д. До понедельника нужно успеть сделать 50% функционала, ...