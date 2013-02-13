Обновл. CSV каталога в магазине на Shopkeeper+MODx

Необходимо сделать плагин для редактора CKEditor 4.0. Редактор полученный с сайта разработчика в приложении. Суть плагина – замена стандартного плагина «Image». Вставка картинки должна производиться на бесплатный фотохостинг (например servimg.com или radikal.ru). На форуме forumy2x2.com производится ...
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Ищется специалист PHP+MODx, знакомый с модулем интернет магазина Shopkeeper.
На рабочем сайте нужно реализовать (см.прикрепленный файл):
* обновление цен товаров и подтоваров из .csv
* обновление склада из .csv
Жду ваших предложений!
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