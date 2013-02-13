Верстка PSD макета и программирование

Добрый вечер! На данный момент рисуется дизайн сайта (не сложный: 3 колонки, футер и шапка). Требуется верстка и программирование. Техническое задание указано в прикрепленном файле.

P.S. Огромная просьба, пишите сразу цену, что и сколько будет стоить. Так же, просьба писать адекватные цены. Спасибо за понимание.