Карта коттеджного поселка

Нужно создать карту поселка на основе http://ya16.ru/map/index.html так, чтобы она правильно отображалась в браузерах на IOS, Android.

Сейчас карта сделана на Flash, что не позволяет ей отображаться на мобильных устройствах.

Карта должна редактироваться через админ интерфейс. Участки имеют два состояния - могут быть занятыми или свободными. Для каждого можно указать дополнительную текстовую информацию - площадь, цену и т.п.

Возможно ли это сделать на основе Google/Yandex карт? Т.е. наложить поверх карты участки и информацию?

Жду предложения и по возможности примеры похожих реализаций. Прошу не писать в личку.