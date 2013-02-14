webasyst http://www.zdorov-spb.ru Работа по технической поддержке и улучшению сайта. ТЗ 1. Сделать, чтобы товар открывался в новом окне. Причем окно должно открываться не на весь экран. И не во вкладке, а именно в окне. 2. Убрать тексты в подкатегорях «поиск по ...
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Нужно разработать компонент отзывов под CMS Joomla 1.5
По итогу должно быть 2 страницы:
первая с формой для заполнения всех полей отзыва,и вторая-обзорная,со всеми отзывами и возможностью фильтрации по направлениям деятельности компании.
Человек,заходя на страницу оставления отзывов видит поля ввода:
-ФИО
-Должность
-Компания
-Напраление деятельности компании,по которому он хочет оставить
отзыы(выпадающий список настраиваемый из админки)
-Текст отзыва
При заполнении формы отзыва пользователю должно быть предложено опубликовать
текст комментария у него в соц сетях(Facebook, вконтакте,твиттер,
одноклассники) помимо публикации его на странице на сайте
при публикации отзыва – комментария на странице сайта – к нему должен быть
подтянут аватар из профиля соц. сети с именем фамилией и с указанием
должности по возможности.
При публикации необходимо передавать в пост-отзыв соц. сети аватар сайта -
есть готовый, ссылку на страницу (стандартная функция),
текст отзыва (у каждого разный) и заголовок страницы (будет всегда
одинаковый его согласуем)
Отзывы должны выводиться со всеми указанными полями и аватаром,на странице
должен быть общий массив отзывов, с возможностью их фильтрации по
направлениям компании
Отзывы расположены последовательно,визуально отделены друг от друга рамкой и
расположены по центру страницы.
На ваше усмотрение либо доработать существующий вариант либо делать все с нуля.
Подробнее с кандидатами.
Жду Ваших предложений,интересует время и стоимость работы.
Ответы в проект.
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