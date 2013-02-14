Компонент отзывов под CMS Joomla 1.5

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Нужно разработать компонент отзывов под CMS Joomla 1.5

По итогу должно быть 2 страницы:

первая с формой для заполнения всех полей отзыва,и вторая-обзорная,со всеми отзывами и возможностью фильтрации по направлениям деятельности компании.

Человек,заходя на страницу оставления отзывов видит поля ввода:

-ФИО

-Должность

-Компания

-Напраление деятельности компании,по которому он хочет оставить

отзыы(выпадающий список настраиваемый из админки)

-Текст отзыва

При заполнении формы отзыва пользователю должно быть предложено опубликовать

текст комментария у него в соц сетях(Facebook, вконтакте,твиттер,

одноклассники) помимо публикации его на странице на сайте

при публикации отзыва – комментария на странице сайта – к нему должен быть

подтянут аватар из профиля соц. сети с именем фамилией и с указанием

должности по возможности.

При публикации необходимо передавать в пост-отзыв соц. сети аватар сайта -

есть готовый, ссылку на страницу (стандартная функция),

текст отзыва (у каждого разный) и заголовок страницы (будет всегда

одинаковый его согласуем)

Отзывы должны выводиться со всеми указанными полями и аватаром,на странице

должен быть общий массив отзывов, с возможностью их фильтрации по

направлениям компании

Отзывы расположены последовательно,визуально отделены друг от друга рамкой и

расположены по центру страницы.

На ваше усмотрение либо доработать существующий вариант либо делать все с нуля.

Подробнее с кандидатами.

Жду Ваших предложений,интересует время и стоимость работы.

Ответы в проект.

Joomla
11 лет назад
makzzz87
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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