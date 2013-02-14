Веб-программист Битрикс

задача на 2 минуты для спеца по яндекс картам. пришлите мне рабочий пример с апи яндекс.карт, в котором по клику на маркер происходит обработка данных маркера, не просто стандартный показ балуна или хинта. есть страница - http://rodzem.3dmisto.com/content/map/ не ...