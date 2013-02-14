Перенести сайт

При клике по стрелке происходит смещение фото и появляются новые. Подробнее в смотрите в ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести новостной сайт с Joomla 1.5 на Joomla 2.5. Подробности выбранному фрилансеру. В заявках просьба указывать цену и срок исполнения.
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