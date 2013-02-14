Перенести сайт

Нужно создать карту поселка на основе http://ya16.ru/map/index.html так, чтобы она правильно отображалась в браузерах на IOS, Android. Сейчас карта сделана на Flash, что не позволяет ей отображаться на мобильных устройствах. Карта должна редактироваться через админ интерфейс. ...