Нужен журнал действий модера/админа (любая cms)

Здравствуйте! В целом нужно следующее: ведение электронных журналов учета операций по опубликованию раскрываемой информации на сайте в сети Интернет (далее – электронные журналы), выполненных с помощью технологических и программных средств обслуживания сайта в сети Интернет, и обеспечения его функционирования;

На жаргоне вроде называется лог событий.

Т е журнал в котором будет операции админов, когда добавили материал, какой материал и т п

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