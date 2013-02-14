Задача для специалиста по 1C-Битрикс

Здравствуйте.

Ищу специалиста, хорошо знающего CMS 1C-Битрикс. Необходимо написать 3 скрипта. Подробности расскажу в ICQ, оставляйте свои номерки.

Работа для опытных программистов, уверенных в своих силах, т.к. действовать придется без доступа к сайту. Цену назовете сами после оглашения задания. Оплата по факту на Webmoney, Яндекс деньги, QIWI или переводом в любой российский банк.

C уважением, Андрей